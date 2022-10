Mit 23 Jahren zieht der Uelzener Pascal Leddin in den neuen Landtag ein. Ein Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm schon jetzt sicher.

Landtag Niedersachsen Von FFF in den Landtag: Jüngster Abgeordneter ist 23

Hannover (dpa/lni). Pascal Leddin ist mit 23 Jahren der jüngste Abgeordnete, der nach der Wahl dem neuen niedersächsischen Landtag angehören wird. Der Grünen-Politiker kommt aus Uelzen, wo er bereits dem Stadtrat angehört. Zwar reichte es mit 13,1 Prozent der Erststimmen nicht für ein Direktmandat im Landtag, aber über den Listenplatz 20 zieht Leddin trotzdem ins Leineschloss ein.

Als wichtigste Anliegen nennt der 23-Jährige Klimaschutz, Katastrophenschutz und die Jugendförderung. Er selbst komme aus der Fridays-for-Future-Bewegung. «Wir haben viel auf der Straße demonstriert, wir haben echt die Menschen bewegt. Aber es hat sich politisch nicht viel verändert», sagte er. Daher habe er vor zwei Jahren den Entschluss gefasst, bei den Grünen einzutreten und in die Parlamente zu gehen, um mit entscheiden zu können.

Nach Angaben der Landtagsverwaltung gab es bisher keinen Abgeordneten in Niedersachsen, der jünger war als Leddin. Den bisherigen Rekord hält demnach Imke Byl, die 2017 im Alter von 24 Jahren einzog - ebenfalls für die Grünen. Byl war bei der diesjährigen Wahl nicht mehr angetreten. «Ich will mich nicht von der Politik abhängig machen und in meinem Alter noch offen für anderes sein», hatte sie gesagt.

