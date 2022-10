Ballack: Havertz vorne verschenkt, Füllkrug unerfahren

London. Fußballer Kai Havertz ist in der Sturmspitze nach Meinung von Ex-Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack verschenkt. «Kai hat – auch schon davor bei Chelsea – bewiesen, dass er die Stürmer-Rolle gut ausfüllen kann. Trotzdem ist es schade, weil ich ihn in einem für ihn optimalen System dahinter sehe. Da kann er seine Qualitäten noch besser nutzen», sagte Ballack der «Sport Bild» (Mittwoch). «Das heißt: Havertz wird vielleicht vorne nicht so glänzen wie hinter den Spitzen. Das muss man wissen, das sollte vom Trainer auch so kommuniziert werden, dass er im Angriff aushilft.»

Havertz hatte zuletzt beim 3:3 im Nations-League-Spiel gegen England zwei Tore für die Nationalmannschaft erzielt.

Zur Debatte um eine mögliche Nominierung von Niclas Füllkrug von Werder Bremen für den WM-Kader sagte Ballack: «Niclas Füllkrug hat international noch keine Erfahrung. Hansi Flick wird sich überlegen, ob er ins System passt. Aber er ist natürlich aktuell der Top-Scorer. Und Stürmer, die treffen, kann man im Kader immer gebrauchen.»

