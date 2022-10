Region Hannover Auto prallt in Kurve gegen Baum: Fahrer in Lebensgefahr

Hannover (dpa/lni). Ein Autofahrer ist in der Region Hannover mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstagabend in einer Linkskurve der Bundesstraße 443 zwischen Burgdorf und Röddensen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann sei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Das Alter des Verunglückten und weitere Details seien ebenfalls noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-93278/2 (dpa)