Ermittlungen Pilzsammler entdecken Leiche in Hannover

Hannover (dpa/lni). Pilzsammler haben am Dienstagnachmittag eine männliche Leiche im Mecklenheider Forst in Hannover gefunden. Ein Tötungsdelikt sei nicht ausgeschlossen, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Identität und zum Alter des Mannes konnten noch keine Angaben gemacht werden. Es sei wahrscheinlich, dass er in dem öffentlichen Wald schon länger gelegen habe.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-90771/2 (dpa)