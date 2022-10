Party endet für aggressiven Gast in Polizeigewahrsam

Bremerhaven (dpa/lni). Die Polizei hat in Bremerhaven eine Party aufgelöst und einen 31 Jahre alten Gast in Gewahrsam genommen. Anwohner hatten sich am Montagabend über Lärm aus einer Wohnung beschwert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Bewohnerin entschuldigte sich bei den Beamten und kündigte an, die Musik leiser zu stellen und ruhiger zu sein. Dabei fiel ein Partygast durch Aggressivität und Uneinsichtigkeit auf.

Eine Stunde später rückten die Beamten erneut zu der Wohnung aus. Nachbarn hatten sich beschwert, weil es immer noch zu laut war. Die Polizei löste die Feier auf. Der 31 Jahre alte aggressive Partygast weigerte sich zunächst, die Wohnung zu verlassen. Er erhielt einen Platzverweis und folgte den Anweisungen dann aber. Kurz darauf mussten die Beamten zum dritten Mal zu der Wohnung fahren. Der 31-Jährige war zurückgekehrt, er bedrohte und beschimpfte andere Hausbewohner. Die Beamten nahmen den Mann nun in Gewahrsam. Er erhielt mehrere Strafanzeigen.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-90155/2 (dpa)