Sebastian Lechner neuer CDU-Fraktionsvorsitzender

Hannover (dpa/lni). Sebastian Lechner ist neuer Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen. Lechner erhielt am Dienstag 41 der 47 abgegebenen Stimmen, wie die Fraktion mitteilte. Der bisherige CDU-Fraktionschef, Dirk Toepffer, hatte bereits am Sonntagabend nach der Wahlniederlage seinen Rückzug angekündigt. Die CDU-Fraktion besteht nun aus 47 Abgeordneten - drei weniger als zuletzt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Der 41 Jahre alte Lechner sitzt seit 2013 im Landtag in Hannover. Von 2008 bis 2014 war er Landesvorsitzender der Jungen Union. Seit Anfang 2021 ist er Generalsekretär seiner Partei. Lechner ist verheiratet und hat drei Kinder.

