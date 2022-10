Zahlreiche Rinder bei Scheunenbrand in Rinteln gestorben

Rinteln (dpa/lni). Bei einem Scheunenbrand in Rinteln (Landkreis Schaumburg) sind zahlreiche Rinder gestorben. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einige Rinder konnten demnach rechtzeitig gerettet werden. In der Scheune waren auch landwirtschaftliche Geräte untergebracht. Die Ursache für das Feuer in der Nacht zu Dienstag auf dem Hof war zunächst unklar, wie die Beamten weiter mitteilten. Die Untere Wasserbehörde müsse prüfen, ob durch den Brand und die Löscharbeiten Betriebsstoffe in das Erdreich gedrungen seien. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-88057/2 (dpa)