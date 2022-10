Steigende Corona-Zahlen: Behrens ruft zu Schutzimpfung auf

Hannover (dpa/lni). Aufgrund steigender Covid-19-Infektionen hat Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens zu Schutzimpfungen aufgerufen. «Die Herbstwelle ist in vollem Gange und der Infektionsdruck in der Bevölkerung aktuell ausgesprochen hoch», erklärte die SPD-Politikerin am Dienstag in Hannover. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen habe sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt und betrage aktuell 863,6. Am 4. Oktober habe sie noch bei 376,3 gelegen.

In den Krankenhäusern würden zunehmend mehr Patientinnen und Patienten mit einer Covid-Infektion aufgenommen. Deshalb sollten alle ihren Impfstatus überprüfen und – falls noch nicht geschehen – die Angebote für die erste und zweite Auffrischungsimpfung in Anspruch nehmen, sagte die Gesundheitsministerin. Es gebe ausreichend Impfstoff und Termine.

«Auch wenn wir derzeit noch ein Stück weit von der Warnstufe 1 entfernt sind, nehmen wir die aktuelle Entwicklung der Lage ausgesprochen ernst», sagte Behrens. Bei der Warnstufe 1 werde vor allem die Maske in Innenräumen das angemessene Mittel sein. Insbesondere für ältere und vorerkrankte Personen bestehe nach wie vor die ernste Gefahr einer schweren Covid-Erkrankung.

© dpa-infocom, dpa:221011-99-88087/2 (dpa)