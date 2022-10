Frauenanteil im neuen Landtag nur bei 34,2 Prozent

Hannover (dpa/lni). Im neuen niedersächsischen Landtag sind unter den 146 gewählten Abgeordneten lediglich 50 Frauen. Mit 34,2 Prozent liege der Frauenanteil nur geringfügig höher als in der letzten Legislaturperiode, kritisierte am Montag der Landesfrauenrat (LFRN). Die SPD entsendet 18 Frauen, die CDU 15 Frauen, die Grünen 14 Frauen und die AfD drei Frauen. Mit Ausnahme der AfD hatten alle Parteien ihre Listen zur Landtagswahl paritätisch besetzt, das heißt in der Regel abwechselnd mit Frauen und Männern. Es traten laut LFRN auch deutlich mehr Direktkandidatinnen in den Wahlkreisen an. Weil bei der SPD die Liste gar nicht greift, entsendet die Partei allerdings nur 18 direkt gewählte Frauen und 39 direkt gewählte Männer.

«Unser Ziel ist nicht erreicht», sagte die LFRN-Vorsitzende Marion Övermöhle-Mühlbach. Die Gleichstellungspolitik müsse jetzt inhaltlich und strategisch in alle Politikbereiche integriert werden und einen höheren Stellenwert in der Arbeit des Parlaments erhalten. Der Landesfrauenrat Niedersachsen ist ein Zusammenschluss von über 60 Organisationen. Er vertritt mehr als 2,2 Millionen Frauen.

© dpa-infocom, dpa:221010-99-74739/2 (dpa)