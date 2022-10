AfD: Fraktion wird «die nächsten fünf Jahre durchhalten»

Hannover. Die nach der Landtagswahl in Niedersachsen gestärkte AfD setzt auf eine konstruktive Oppositionsarbeit im Parlament. «Wir werden immer die Themen aufgreifen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen», sagte AfD-Wahlkampfmanager Jens Brockmann am Montag in Hannover. «Wir werden konstruktiv unseren Beitrag leisten.» Dazu gehöre auch, Vorschläge anderer Parteien zu unterstützen, wenn die AfD diese inhaltlich befürworte. Schwerpunkte für die Partei sei die Versorgungssicherheit der Bevölkerung in der Energiekrise und die innere Sicherheit, etwa mit der Präsenz der Polizei im ländlichen Raum.

Angesichts des guten Abschneidens bei der Wahl werde voraussichtlich AfD-Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes den Fraktionsvorsitz übernehmen, sagte Brockmann. Die konstituierende Sitzung der Fraktion sei am Dienstag geplant. Zum Wahlerfolg der AfD habe das Überwinden parteiinterner Streitigkeiten beigetragen, sagte der Wahlkampfmanager. «Natürlich wird diese Fraktion die nächsten fünf Jahre durchhalten.» Die vorherige AfD-Fraktion war mitten in der laufenden Regierungsperiode nach internen Streitigkeiten zerbrochen.

