Grünen-Spitzenfrau Julia Willie Hamburg holt Direktmandat

Hannover (dpa/lni). Die Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl in Niedersachsen, Julia Willie Hamburg, hat den Wahlkreis Hannover-Mitte direkt gewonnen. Hamburg holte bei der Wahl am Sonntag 35,5 Prozent der Erststimmen, wie das Statistische Landesamt am Sonntagabend auf seiner Internetseite veröffentlichte. Hamburg ist seit 2013 Mitglied des Landtages und seit 2020 Fraktionschefin der Grünen. Den Wahlkreis Hannover-Mitte hatte 2017 der SPD-Politiker Alptekin Kirci direkt gewonnen.

