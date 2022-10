Althusmann: Merkel-Regierungszeit Mitursache für Niederlage

Hannover. Für die Wahlniederlage der CDU in Niedersachsen spielt nach Einschätzung von Spitzenkandidat Bernd Althusmann auch die 16-jährige Kanzlerschaft von Angela Merkel eine Rolle. Im Wahlkampf sei die Partei sehr häufig danach gefragt worden, welche Verantwortung die CDU in der Vergangenheit gehabt habe, sagte Althusmann am Sonntagabend in Hannover. Dies solle man nicht aus dem Blick verlieren. Nach der Wahlniederlage hatte Althusmann angekündigt, den Landesvorsitz abzugeben. Nun müsse sich die Partei neu aufstellen. Althusmann wurde bei der Wahl-Party seiner Partei mit langem Applaus empfangen. Die Partei-Anhänger sangen «Happy Birthday to you» für Althusmanns-Tochter, die am Wahltag zwölf Jahre alt wurde.

© dpa-infocom, dpa:221009-99-67511/2 (dpa)