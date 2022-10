Hochrechnungen: FDP in Niedersachsen unter fünf Prozent

Hannover. Die FDP ist nach der Landtagswahl in Niedersachsen in Hochrechnungen von ARD und ZDF am Sonntagabend unter die Fünf-Prozent-Hürde gerutscht. Beide Sender sahen die Liberalen in Hochrechnungen gegen 22.00 Uhr bei 4,8 Prozent - und damit nicht im Landtag vertreten. Zu Beginn des Wahlabends hatten sie die Partei noch mit 5,0 Prozent berechnet.

Die ARD-Hochrechnung ergab für die übrigen Parteien: SPD 33,4 Prozent, CDU 28,1, Grüne 14,5, und AfD 11,0. Beim ZDF sah es so aus: SPD 33,4 Prozent, CDU 28,0, Grüne 14,6 und AfD 11,0. Die Linke ist nach beiden Hochrechnungen nicht im Landtag vertreten.

