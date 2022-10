Hannover. Nach der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl in Niedersachsen will sich Bernd Althusmann als Landesparteivorsitzender zurückziehen. Das kündigte der Wirtschaftsminister des Landes am Sonntagabend in Hannover an.

© dpa-infocom, dpa:221009-99-65926/3 (dpa)