2:3 nach 2:0: VfL Osnabrück verliert in Dresden

Dresden (dpa/lni). Der VfL Osnabrück hat in der 3. Fußball-Liga eine bittere Niederlage kassiert. Nach einer 2:0-Führung verlor die Mannschaft von Tobias Schweinsteiger am Sonntag noch mit 2:3 (2:0) bei Dynamo Dresden. Binnen drei Minuten traf der VfL in der ersten Halbzeit gleich zwei Mal: Ein Eigentor von Michael Akoto brachte die Niedersachsen in Führung (36.). Robert Tesche erhöhte kurze Zeit später (39.). In der zweiten Hälfte brauchte Dynamo aber auch nur vier Minuten, um durch Ahmet Arslan (53.) und Paul Will (57.) wieder auszugleichen. Das Siegtor für den Zweitliga-Absteiger erzielte Claudio Kammerknecht in der 71. Minute.

