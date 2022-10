IG Metall stellt sich auf Warnstreiks ein

Hamburg. Die IG Metall im Norden hat in der aktuellen Tarifauseinandersetzung für die neue Woche Aktionen in zahlreichen Betrieben angekündigt. Geplant sind Betriebsversammlungen, Betriebsratssprechstunden und andere Informationsveranstaltungen, wie die IG Metall Küste am Sonntag mitteilte. Auch Kundgebungen wurden angekündigt.

Ein Schwerpunkt sei dabei das nordwestliche Niedersachsen, wo am Montag in Papenburg, am Mittwoch in Emden und am Freitag in Nordenham Kundgebungen geplant seien. Auch in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gebe es betriebliche Aktionen.

«Wir müssen unsere Mitglieder auf mögliche Warnstreiks vorbereiten», sagte IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich. Die Arbeitgeber vertrösteten die Arbeitnehmer nur. Es müsse endlich ein Angebot auf den Tisch.

In der laufenden Tarifauseinandersetzung fordert die IG Metall acht Prozent mehr Lohn und Gehalt für die rund 130.000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Am 27. Oktober soll in Bremen die dritte Verhandlungsrunde stattfinden. Ab dem 29. Oktober sind den Angaben zufolge Warnstreiks möglich.

