Zehn brennende Fahrzeuge auf Autohaus-Gelände in Hildesheim

Hildesheim (dpa/lni). Ein Brand auf dem Gelände eines Autohauses in Hildesheim hat zehn Autos fast komplett zerstört und einen Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griff das Feuer am Sonntagabend von den Autos auf die Fassade des Hauses über. Wegen der Löschung des Feuers war die Münchewiese etwa eine Stunde voll gesperrt. Es gab keine Verletzten. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt.

