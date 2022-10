Betrug mit angeblicher Erbschaft: 20-Jähriger verhaftet

Hildesheim (dpa/lni). Mit einer Erbschaft gelockt und um viel Geld betrogen: Die Polizei hat wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs mehrere Wohnungen im Landkreis Hildesheim durchsucht - und einen 20-Jährigen verhaftet. Der Mann und eine 16-Jährige seien tatverdächtig, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mit. Die Ermittler stellten Handys und Datenträger sicher, außerdem eine vierstellige Geldsumme. Der 20-Jährige wurde aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls verhaftet, er sollte noch am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden. Auch ordnete das Gericht einen sogenannten Vermögensarrest an, um die ergaunerten Gewinne einziehen zu könne.

Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die Verdächtigen eine 59-jährige Frau, ihren Bruder sowie ein weiteres 64 Jahre altes Opfer aus dem Landkreis Hildesheim mit erfundenen und immer weiter gesponnenen Geschichten um hohe Geldsummen gebracht haben. Der 20-Jährige soll demnach der Frau eine Erbschaft in mittlerer sechsstelliger Höhe von einem vermeintlichen Angehörigen in Aussicht gestellt haben.

Dann soll der Mann immer neue Gründe genannt haben, warum das Geld nicht ausgezahlt werden könne - und brachte die 59-Jährige immer wieder dazu, ihm Geld zu geben, um an die angebliche Erbschaft zu kommen. Insgesamt soll ein niedriger sechsstelliger Betrag an den 20-Jährigen geflossen sein.

Außerdem soll es mit Hilfe des 20-Jährigen zum Kontakt zwischen der 16-Jährigen und dem 64-Jährigen gekommen sein. Ihm haben die Verdächtigen laut Polizei vorgeschlagen, ihn mit einer im Ausland lebenden Frau zu verkuppeln. Per Messenger-Dienst soll es zu Kontakten zwischen dem 64-Jährigen und einer Frau gekommen sein. Dabei soll ihm suggeriert worden sein, dass die Frau zu ihm ziehen wolle. Im Zuge dessen wurde der 64-Jährige um eine fünfstellige Geldsumme gebracht. Die 16-Jährige soll die Empfängerin und Übermittlerin des Geldes gewesen sein.

