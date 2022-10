Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Wolfenbüttel (dpa/lni). Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen bei Wolfenbüttel gestorben. Der Radfahrer wollte am Dienstag an einer Einmündung die Landesstraße 495 bei Adersheim überqueren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Lastwagen und erfasste den 63-Jährigen. Der Radfahrer starb noch am Unfallort, die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar, laut Polizei wurde ein Sachverständiger mit der Klärung beauftragt. Auch ein Notfallseelsorger war vor Ort.

© dpa-infocom, dpa:221005-99-12695/2 (dpa)