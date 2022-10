Ausgebüchste Würgeschlange auf Parkplatz löst Einsatz aus

Hemmingen (dpa/lni). Eine ausgebüchste Python hat in Hemmingen in der Region Hannover am Dienstagvormittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Niemand sei durch die Würgeschlange gefährdet worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Demnach hatte ein Passant das Tier auf einem Parkplatz im Ortsteil Arnum gefunden und die Rettungsdienste alarmiert. Der Besitzer brachte die Königspython laut Polizei schließlich selbst wieder zurück in ihr Terrarium, aus dem sie aus noch ungeklärten Gründen entkommen war.

Den Besitzer erwartet keine Strafe, da Königspythons nicht giftig sind und niemand gefährdet wurde. Bei der Schlange hat es sich laut Polizei zudem um ein kleineres Jungtier gehandelt.

