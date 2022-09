Osnabrück Lastwagen fährt auf Autobahn 1 in Absperrung: Öl läuft aus

Osnabrück (dpa/lni). In Osnabrück ist ein Lastwagen in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 1 auf eine Baustellenabsperrung aufgefahren. Der Fahrer war Richtung Bremen unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Osnabrück Hafen und Osnabrück Nord auf eine Baustellen-Warntafel auffuhr. Dies teilte ein Sprecher der Polizei Osnabrück am Mittwochmorgen mit.

Der LKW schob infolgedessen das Schild sowie einen sich dahinter befindenen Pritschenwagen vor sich her. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Durch den Unfall wurden Trümmer auf der Fahrbahn verstreut worden und Öl lief aus dem Sattelzug aus. Die Aufräumarbeiten sollten noch bis 8.00 Uhr andauern, der Verkehr konnte dabei auf dem Hauptfahrstreifen weiterlaufen. Die Höhe des Schadens sowie die Ursache des Unfalls waren am Morgen noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-925118/2 (dpa)