Unbekannte beschmieren Gebäude in Badbergen und Holdorf

Osnabrück (dpa/lni). Unbekannte haben am Samstagabend in den Orten Holdorf und Badbergen Gebäude mit farbigen Schriftzügen beschmiert. Das teilte die Polizei Osnabrück am Sonntagnachmittag mit. In Holdorf bemalten demnach zwei vermummte Personen die Türen von Kühlregalen eines Supermarktes. In den Regalen lagerten tierische Produkte wie Käse und Fleisch. Die Täter schrieben Worte wie «Leichen» und «Mord» an die Türen.

In Badbergen beschmierten drei Personen die Wände eines Wohnhauses, das an die Betriebsräume eines Fleischgroßhandels grenzt. Die Täter schrieben Sätze wie «Tiere sind keine Ware». Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugenhinweisen.

© dpa-infocom, dpa:220925-99-892563/2 (dpa)