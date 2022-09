Regierungschef Weil wird vor der Wahl im Landtag befragt

Hannover (dpa/lni). Rund zwei Wochen vor der Niedersachsen-Wahl kommt der scheidende Landtag am Freitag (ab 9.00 Uhr) ein letztes Mal zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei eine Befragung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) durch die Abgeordneten. Weil regiert bereits seit 2013 und will am 9. Oktober wiedergewählt werden. Nach der aktuellen Koalition mit der CDU strebt er dabei eine Rückkehr zu einer rot-grünen Regierung an, wie schon von 2013 bis 2017.

Außerdem ist es für viele langjährige Parlamentarier ihre letzte Sitzung, weil sie nicht wieder kandidieren. Dazu zählen Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD), Vizepräsident Bernd Busemann (CDU) und SPD-Fraktionschefin Johanne Modder.

© dpa-infocom, dpa:220922-99-862005/2 (dpa)