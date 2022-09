Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg (M) aus Schweden nimmt an einer «Fridays for Future»-Demonstration teil.

Hannover/Bremen (dpa/lni). Die Bewegung Fridays for Future (FFF) ruft für diesen Freitag auch in Niedersachsen und Bremen wieder zu Aktionen für mehr Klimaschutz auf. In Bremen werden 3000 Demonstranten erwartet, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Demonstrationszug startet am Osterdeich und endet mit einer Kundgebung auf der Bürgerweide. Die Polizei rät Autofahrern, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren. In Hannover rechnen die Organisatoren mit rund 2000 Teilnehmern.

Fridays for Future hatte zu einem weltweiten «Klimastreik» aufgerufen. Allein in Deutschland soll es Proteste in mehr als 200 Städten geben, darunter auch in Wolfsburg, Göttingen und Oldenburg. Unterstützt wird der Aufruf von vielen Natur- und Umweltschutzverbänden. Fridays for Future fordert, erneuerbare Energien «radikal auszubauen» und eine konsequente Verkehrswende schnell umzusetzen.

