Tote Frau in Aurich: Lebensgefährte unter Tatverdacht

Aurich (dpa/lni). Nach dem Fund einer toten 20-Jährigen im ostfriesischen Aurich ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Totschlag gegen den Lebensgefährten der Frau. Der 27-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der Mann war am Montagmorgen, nachdem die Frau leblos in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden war, vor Ort wegen eines Tatverdachts festgenommen worden.

Eine Obduktion des Leichnams bestätigte am Dienstag zudem den Verdacht der Ermittlerinnen und Ermittler, dass die Frau gewaltsam ums Leben kam. Einzelheiten dazu nannte die Polizei nicht.

