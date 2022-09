Füllkrug zu WM-Chance: «Gibt keinen Grund, mich zu äußern»

Bremen. Eine mögliche Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar mit dem DFB-Team ist für Werder Bremens Angreifer Niclas Füllkrug trotz seiner guten Form derzeit kein Thema. «Es ist gerade Länderspielpause, und ich sitze hier in einer Medienrunde und das hat auch mit Sicherheit seine Gründe - und das ist auch okay», sagte der 29 Jahre alte Offensivspieler am Dienstag. «Deswegen glaube ich, dass es wenig Sinn hat, über solche Sachen dauerhaft zu spekulieren und mich dazu zu befragen. Für mich gibt es da keinen Grund, mich zu äußern.»

Zu Bundestrainer Hansi Flick habe es bislang keinen Kontakt gegeben, sagte er. «Aber ich war auch noch nie dabei und weiß nicht, wie so etwas abläuft», fügte Füllkrug hinzu. Er versuche, jede Woche seine beste Leistung beim Bundesliga-Aufsteiger zu bringen. Das klappt bislang gut, denn Füllkrug belegt derzeit mit fünf Treffern Rang zwei der Bundesliga-Torschützenliste.

