Land stellt Corona-Fahrplan für Herbst und Winter vor

Hannover (dpa/lni). Die niedersächsische Landesregierung stellt an diesem Dienstag (13.30 Uhr) ihre Strategie für den dritten Pandemie-Herbst und -Winter vor. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) werde den aktuellen Stand der Planungen für die Corona-Schutzmaßnahmen erläutern, teilte die Staatskanzlei in Hannover mit. Eine niedersächsische Corona-Verordnung gebe es aber noch nicht, hieß es aus dem Sozialministerium.

Das neue Infektionsschutzgesetz hatte am Freitag den Bundesrat passiert. Zu den zentralen Bestimmungen, die vom 1. Oktober bis 7. April 2023 gelten werden, zählt eine bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen. In Flugzeugen soll diese Pflicht entfallen. Die Länder können auch in Restaurants und anderen Innenräumen wieder das Tragen von Masken vorgeben. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es aber nicht mehr geben.

