Mit Tempo 130 durch Osnabrück: Polizei stoppt Raser

Osnabrück (dpa/lni). Nachdem ein Autofahrer mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde durch Osnabrück gerast ist, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens. Der Führerschein des 24-Jährigen und auch sein Auto wurden eingezogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war Beamten in der Nacht zum Sonntag auf einer Straße stadtauswärts aufgefallen. Während die Polizei ihn verfolgte, überholte der Raser riskant und drängelte sich an anderen Autos vorbei. In dem Auto des Fahrers saßen noch vier weitere Menschen. Niemand wurde durch die Fahrweise des 24-Jährigen verletzt. Die Polizei sucht aber nach anderen Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise gefährdet wurden.

