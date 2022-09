FDP-Chef Birkner warnt vor Ölkraftwerken auf dem Wasser

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner hat sich erneut für den Weiterbetrieb des Atomkraftwerks in Lingen ausgesprochen und vor schwimmenden Kraftwerksschiffen gewarnt. Die Abschaltung des Kernkraftwerks Emsland zum Ende des Jahres wäre ein großer Fehler, sagte der Spitzenkandidat der Liberalen für die niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober. Die FDP werbe seit Monaten für einen Weiterbetrieb der drei deutschen Kernkraftwerke. «Dazu gehört auch, dass man weitere Brennelemente bestellen sollte», sagte Birkner.

Wenn viel Windstrom eingespeist werde, habe das Kernkraftwerk Emsland eine «regulierende und schützende Funktion», erläuterte der FDP-Politiker. «Dann könnte man auf das Ölkraftwerksschiff verzichten. Das ist völlig irre, darauf zu setzen.» Das Bundeswirtschaftsministerium habe ein solches Ölkraftwerk auf dem Wasser zur Stromerzeugung in die Diskussion eingebracht, sagte Birkner. Am Wochenende hatte sich bereits CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann gegen ein solches Schiff ausgesprochen.

Der niedersächsische Landtag kommt von Mittwoch bis Freitag zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode zusammen. In der Aktuellen Stunde am Mittwoch wird über einen Antrag der FDP mit dem Titel «Sichere Energieversorgung statt Ideologie - Gegen eine Abschaltung der Kernenergie im Winter» debattiert.

© dpa-infocom, dpa:220919-99-819103/2 (dpa)