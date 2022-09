3. Liga Tore erst in Schlussminuten: Osnabrück holt 1:1 in Freiburg

Osnabrück (dpa/lni). In einem glanzlosen Drittliga-Spiel hat Trainer Tobias Schweinsteiger mit seinem VfL Osnabrück nicht den ersten Auswärtssieg eingefahren. Am Sonntag holten die Niedersachsen ein gerechtes 1:1 (0:0) beim SC Freiburg II. Mit zwei späten Treffern hatte die Partie erst in der Schlussphase ihre Highlights: Eine späte Führung der Gastgeber in der 80. Minute durch Vincent Vermeij glich Marc Heider nur kurz darauf (82.) wieder aus. Nach drei Spieltagen mit dem neuen Coach Schweinsteiger hat der VfL vier Punkte geholt.

