Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Wolfsburg (dpa/lni). Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern in Wolfsburg ist einer der Männer schwer verletzt worden. Der 44 Jahre alte Verursacher hatte am Samstagabend einen Atem-Alkoholgehalt von über zwei Promille, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Radfahrer fuhren den Angaben nach auf einem Fahrradweg aufeinander zu, dabei stießen sie frontal zusammen. Mit schweren Verletzungen kam der 22 Jahre alte Radfahrer in ein Krankenhaus. Der 44-Jährige muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

