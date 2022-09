Feuer in ehemaliger Gaststätte löst Großeinsatz aus

Börßum. In Börßum im Landkreis Wolfenbüttel ist in der Nacht zu Samstag eine ehemalige Gaststätte in Brand geraten. Das leerstehende Gebäude im Ortsteil Achim stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einheiten aus dem ganzen Landkreis seien vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Die Brandursache war zunächst unklar, die Löscharbeiten sollten noch bis zum Morgen dauern.

