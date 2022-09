Lob für Union Berlin: «90 Minuten geht es rauf und runter»

Wolfsburg. Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hat vor dem direkten Bundesliga-Duell am Sonntag den Überraschungs-Tabellenführer Union Berlin gelobt. «Die Intensität, die diese Mannschaft fährt, ist einzigartig. 90 Minuten geht es rauf und runter. In jedem Zweikampf sind sie präsent. Wer nach sechs Spieltagen Erster ist, hat mit Sicherheit vieles richtig gemacht», sagte Kovac am Freitag bei seiner Pressekonferenz zu diesem Spiel (Sonntag, 15.30 Uhr/DAZN).

Er glaube zwar schon, «dass Union auch am Ende sehr weit oben sein wird», sagte Kovac weiter. «Ich glaube aber nicht, dass Union diejenigen sein werden, die die Bayern vom Thron stoßen werden. Sicherlich wünschen sich alle, dass mal ein Anderer Meister wird - warum nicht Union? Aber der Wunsch ist das eine, und wir müssen schon ein bisschen realistisch bleiben. Wenn es jemand schafft, dann sicherlich eher eine andere Mannschaft.»

