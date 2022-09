Ein Mikrofon steht in einem Gerichtssaal auf dem Tisch.

Justiz Weniger Verurteilungen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni). Immer weniger Menschen in Niedersachsen werden von einem Strafgericht verurteilt. Die Zahl der Verurteilungen von Straftätern sank im vergangenen Jahr auf 62.474 - nach 66.497 im Jahr 2020, wie aus der am Donnerstag in Hannover veröffentlichten Strafverfolgungsstatistik hervorgeht. Im Zehn-Jahres-Vergleich beträgt der Rückgang demnach sogar 18 Prozent - 2011 gab es 75.919 Verurteilungen. Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe «ganz sicher» mit der Corona-Pandemie zu tun, erklärte Justizministerin Barbara Havliza. Wegen der Kontaktbeschränkungen habe es weniger Alltagskriminalität gegeben, sagte die CDU-Politikerin.

Fast vier von fünf Verurteilungen endeten im vergangenen Jahr mit Geldstrafen, in 14 Prozent mit Freiheitsstrafen und in 4,2 Prozent mit Freiheitsstrafen ohne Bewährung. Die Zahl der Freisprüche sank im Jahresvergleich von 2785 auf 2531. Mit einem Anteil von 82,5 Prozent wurden im 2021 weiterhin deutlich mehr Männer als Frauen verurteilt. Dies habe sich über Jahre «sehr konstant» entwickelt, sagte Havliza.

