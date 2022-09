Bovenschulte gibt Regierungserklärung zu Energiekrise ab

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen, nimmt an einer Pressekonferenz teil.

Bremen (dpa/lni). Die Energiekrise wird das bestimmende Thema der Sitzung der Bremischen Bürgerschaft heute sein. Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) will am Nachmittag eine Regierungserklärung zu den Folgen der Preisexplosionen bei Gas und Strom abgeben. Die Fraktionen der Regierungsparteien aus SPD, Grüne und Linke wollen einen Dringlichkeitsantrag einbringen, in dem sie für die Bundes- und Landesebene konkrete Maßnahmen vorschlagen, um soziale Härten infolge der Energiekrise zu verhindern.

Zu den Forderungen zählen auf Bundesebene ein zeitlich befristeter Gaspreisdeckel für einen Basisverbrauch in allen Privathaushalten und eine deutschlandweit gültige Nachfolgeregelung des Neun-Euro-Tickets. Für das Land Bremen schlagen sie vor, in Kooperation mit dem Energieversorger SWB ein Förderprogramm aufzulegen, das Haushalten mit niedrigem Einkommen ermöglicht, zu energieeffizienteren Kühlgeräten zu wechseln.

