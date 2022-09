«Energiekrise schlägt voll durch»: Bäcker fordern Hilfe

Das Beheizen der Öfen, das Kühlen von Zutaten und Lebensmitteln: Viele Bäckereien benötigen für ihren täglichen Betrieb einiges an Energie. Die stark gestiegenen Gas- und Strompreise werden zunehmend zur Bedrohung, sagt die Branche. Ist mehr Unterstützung möglich?

Leere Regale und Backformen stehen in einer Bäckerei.

Hannover (dpa/lni). Beschäftigte und Eigentümer von Bäckereien wollen sich heute (15.00 Uhr) zu einer Kundgebung wegen der drastisch erhöhten Energiepreise in Hannover treffen. Sie weisen damit auf die schwierige Lage hin, in welche die Handwerksbranche durch die stark gestiegenen Kosten geraten sei, und fordern mehr staatliche Unterstützung. Mehrere Landespolitiker sollen sich zu Gesprächen angekündigt haben, unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Danach ist außerdem ein Autokorso von Lieferwagen durch die Innenstadt geplant.

«Die Energiekrise schlägt derzeit voll auf die Bäckereien durch», hieß es vorab von den Organisatoren. «Die Zeichen stehen auf Sturm.» Die Politik müsse die Bedrohung für die Betriebe ernster nehmen und verbindlichere Hilfsangebote machen - auch zum Schutz der Jobs.

Schon in der vergangenen Woche hatten viele Bäcker in Norddeutschland ihre Probleme thematisiert. Mit einer symbolischen «Licht aus»-Aktion machten sie darauf aufmerksam, dass die Existenz vieler Betriebe ohne Hilfen gefährdet sei. Nach Innungsangaben gibt es in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern etwa 800 Handwerksbäckereien mit Tausenden Verkaufsfilialen.

© dpa-infocom, dpa:220913-99-746257/2 (dpa)