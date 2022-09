Nach Brand: Schmalspurbahnen fahren wieder auf den Brocken

Schierke. Die Harzer Schmalspurbahnen nehmen ab Dienstag wieder den Zugbetrieb auf dem Streckenabschnitt zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken auf. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Betrieb der Brockenbahn musste zuletzt aufgrund eines Großbrands eingestellt werden.

Dieser gilt nach gut einer Woche als inzwischen gelöscht. Das Feuer war am Samstag vor einer Woche am Goetheweg nahe dem Aussichtspunkt Goethebahnhof entdeckt worden. Zur Brandbekämpfung waren Hunderte Einsatzkräfte vor Ort. Wegen des zum Teil schwer zugänglichen Brandgebietes waren mitunter sieben Löschhubschrauber und zwei Löschflugzeuge aus Italien gleichzeitig in der Luft.

