Brand in Mehrfamilienhaus: Drei Wohnungen unbewohnbar

Bremen (dpa/lni). Durch einen Brand in Bremen sind drei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus unbewohnbar geworden. Am Sonntagnachmittag habe es auf mehreren Balkons gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen griffen demnach auf Dachteile über. Das vierstöckige Gebäude sei bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr von der Polizei geräumt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Bewohner der betroffenen Wohnungen seien durch die Polizei untergebracht worden. Die Höhe des Schadens und die Brandursache waren am Sonntag noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220912-99-724334/2 (dpa)