Landkreis Oldenburg Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Großenkneten

Großenkneten (dpa/lni). Bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) sind zwei Senioren schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Der 84-jährige Autofahrer war am Sonntagnachmittag aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen einen Betonpfosten gefahren, wie die Polizei mitteilte. In Folge der Kollision überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine 83-jährige Ehefrau, die ebenfalls im Auto saß, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

