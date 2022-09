Bovenschulte: SPD will wieder stärkste Partei werden

Bremen. Nach ihrer Wahlscharte 2019 will die SPD in Bremen bei der kommenden Landtagswahl wieder stärkste Partei werden. Dieses Ziel gab Bürgermeister Andreas Bovenschulte bei einem Landesparteitag am Samstag vor. «Ich will, dass unsere Partei in Bremen und Bremerhaven wieder die stärkste politische Kraft wird», sagte er. Der 57-jährige Landesregierungschef sollte auf dem Parteitag zum SPD-Spitzenkandidaten für die Wahl am 14. Mai 2023 nominiert werden.

Bei der Bürgerschaftswahl 2019 war die SPD im kleinsten Bundesland mit 24,5 Prozent erstmals hinter der CDU (26,7 Prozent) gelandet. Sie hielt sich aber durch ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Regierung. Bovenschulte lobte die Zusammenarbeit im Senat, der das Bundesland gut durch die Corona-Krise gebracht habe.

In der aktuellen Energiepreiskrise forderte Bovenschulte einen Deckel auf die Preise für Gas und Strom. «Die Preissteigerungen müssen endlich unter Kontrolle gebracht werden.»

Parallel tagten in Bremen die Grünen, die Umweltsenatorin Maike Schaefer zur Spitzenkandidatin küren wollen.

