Steuerzahlungen: Ministerium weist Unternehmen auf Hilfe hin

Hannover (dpa/lni). Angesichts der gestiegenen Energiekosten weist Niedersachsens Finanzministerium Unternehmen auf mögliche Erleichterungen bei Steuerzahlungen hin. «Die niedersächsischen Finanzämter werden in dieser herausfordernden Situation helfen und den in besonderer Weise betroffenen Unternehmen im Rahmen der zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten mit steuerlichen Erleichterungen entgegenkommen», sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) in einer Mitteilung am Freitag.

Dem Ministerium zufolge können die Finanzämter etwa Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftssteuer herabsetzen, fällige Steuern stunden oder erlassen und auf Vollstreckungsmaßnahmen sowie Säumniszuschläge verzichten. Neu sind diese Maßnahmen nicht, wie ein Ministeriumssprecher auf Anfrage sagte. Die Finanzämter seien am Freitag aber per Erlass angehalten worden, «mit Augenmaß» vorzugehen. Betroffenen Unternehmen empfiehlt das Ministerium sich für mögliche steuerliche Hilfsmaßnahmen an das zuständige Finanzamt zu wenden.

© dpa-infocom, dpa:220909-99-698901/2 (dpa)