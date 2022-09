Bibliotheken wollen mehr Geld für Digitalisierung

Hannover (dpa/lni). Die Bibliotheken in Niedersachsen fordern von einer künftigen Landesregierung mehr Geld für die Digitalisierung. Die technische Ausstattung vieler öffentlicher Bibliotheken im Land sei den Anforderungen an zeitgemäße Informations-, Bildungs- und Kultureinrichtungen in einer digitalen Gesellschaft nicht gewachsen. Das teilte der Niedersächsische Bibliotheksverband am Freitag gut vier Wochen vor der Landtagswahl am 9. Oktober mit.

Auch die wissenschaftlichen Bibliotheken benötigten in der kommenden Wahlperiode finanzielle und rechtliche Hilfen des Landes mit Blick auf Veränderungen des wissenschaftlichen Publizierens («Open Access») und die Lizenzierung von E-Medien. Der Landesvorsitzende des Bibliothekenverbands, der Peiner Landrat Henning Heiß, schlug ein eigenes Bibliotheksgesetz vor.

