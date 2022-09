Umweltpreis für sieben Projekte zu Stillgewässern

Hannover (dpa/lni). Der Niedersächsische Umweltpreis geht in diesem Jahr an sieben Projekte, die kleine Stillgewässer anlegen oder ökologisch aufwerten. 10.000 Euro bekommt nach Angaben der Bingo-Umweltstiftung Niedersachsen die Jägerschaft des Landkreises Verden, die für Biotop-Schutzprojekte 2008 zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde den «Verdener Hedgefonds» gründete. 52 amphibiengerechte Feuchtbiotope seien seither geschaffen worden, hieß es anlässlich der Preisverleihung am Donnerstag.

Der mit 5000 Euro verbundene zweite Preis ist für die Naturschutzstiftung Landkreis Emsland. Sie habe im Zuge des Projektes «Vielfalt in Geest und Moor» zwölf Kleingewässer naturnah umgestaltet. Den dritten Rang belegte der Förderkreis Umwelt- und Naturschutz Hondelage in Braunschweig mit einem Projekt zur Kleingewässer-Vielfalt und erhält dafür 3000 Euro.

Vier weitere Initiativen aus Lathen (Landkreis Emsland), Papenburg, Jever und Dassel (Landkreis Northeim) bekommen den Angaben zufolge Preise für besondere Leistungen, die mit 500 Euro dotiert sind. Der Niedersächsische Umweltpreis wird alle zwei Jahre für besondere Projekte im Naturschutz vergeben.

© dpa-infocom, dpa:220908-99-682902/2 (dpa)