CDU-Landeschef fordert A400M-Flieger als Löschflugzeuge

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat sich angesichts mehrerer Waldbrände dafür ausgesprochen, die A400M-Transportflugzeuge der Luftwaffe so auszurüsten, dass sie bei Bedarf als Löschflugzeuge eingesetzt werden können. Er halte es für «zwingend notwendig», die A400M-Maschinen, die alle in Wunstorf bei Hannover stationiert sind, mit einem 20.000-Liter-Wasserbehälter auszustatten, sagte Althusmann am Mittwoch. «Die Waldbrände in Sachsen und Brandenburg sowie aktuell wieder am Brocken müssen wir zum Anlass nehmen, über notwendige Anpassungen bestehender Brandschutzkonzepte nachzudenken», sagte er.

Ende August hatte Airbus als Hersteller der A400M laut «Hannoverscher Allgemeiner Zeitung» bereits erklärt, «dass der A400M eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die immer größer werdende Bedrohung durch Waldbrände spielen und zum Schutz von Umwelt und Infrastruktur beitragen» könne. Beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) gab es laut Bericht jedoch keine Planungen, das System zu beschaffen. Aus Kreisen der Luftwaffe heiße es zudem, dass das benötigte Löschkit zu teuer und aufwendig sein könnte.

Aktuell verfügt die Luftwaffe über 35 Flieger des Typs A400M. Bis 2026 soll Deutschland insgesamt 53 Maschinen erhalten.

