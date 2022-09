Nabu: Totes Holz stärkt Abwehrkräfte des Waldes

Braunlage. In der Debatte um Konsequenzen aus dem Waldbrand am Brocken hat sich der Nabu gegen das flächige Freiräumen von Totholz im Nationalpark Harz ausgesprochen. «Brandschneisen, Abholzung sowie das großflächige Räumen von Totholz widersprechen den Kriterien eines Nationalparks und dem Nationalpark-Gesetz», erklärte der Landesvorsitzende des Nabu in Niedersachsen, Holger Buschmann, am Mittwoch. Das Totholz sei kein möglicher Brandbeschleuniger, sondern ein wichtiger Bestandteil im Ökosystem Wald. «Es bewahrt den Waldboden und die Krautschicht vor schnellem Austrocknen und wirkt so als natürlicher Schutz vor Waldbränden.»

Zuvor hatte sich Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies am Dienstag bei einem Besuch an der Einsatzstelle für rasche Präventionsmaßnahmen ausgesprochen. Der SPD-Politiker sagte, es sollten nun besonders gefährdete Bereiche für Präventionsmaßnahmen in den Blick genommen werden. Empfehlungen dazu, welche Maßnahmen dort getroffen werden sollen, soll eine Arbeitsgruppe geben. Ein flächiges Räumen von Totholz und Brandschneisen durch den Harz lehnte Lies aber ab. Der Nabu begrüßte diese Haltung des Ministers.

«Totes Holz gefährdet den Wald nicht, sondern stärkt seine natürlichen Abwehrkräfte», teilte Nabu-Landesvorsitzender Buschmann mit. Im Nationalpark Harz könne sich der Wald auf natürliche Weise zu einem widerstandsfähigen Mischwald entwickeln. Dies sei zwingend notwendig, um den Wald zukünftig krisenfest und widerstandsfähiger gegen Waldbrände zu machen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220907-99-662814/2 (dpa)