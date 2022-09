Verletzung am Fuß: Hannover wochenlang ohne Ondoua

Hannover (dpa/lni). Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss mehrere Wochen ohne den defensiven Mittelfeldspieler Gael Ondoua auskommen. Der gebürtige Kameruner zog sich eine Verletzung an der Plantarfaszie im Fuß zu, wie der Club am Dienstagabend mitteilte. Der 26-Jährige hatte das Training vorzeitig beenden müssen. Zuletzt hat Ondoua in den Planungen von Trainer Stefan Leitl keine große Rolle gespielt und war in der bisherigen Saison nur zu zwei kurzen Einsätzen in der Liga gekommen.

