Harzklinik stellt OP-Roboter vor

Goslar (dpa/lni). Die Asklepios Harzklinik in Goslar verfügt über einen neuen, fast zwei Millionen Euro teuren Operations-Roboter und stellt diesen in den kommenden Tagen der Öffentlichkeit vor. Das System ermöglicht etwa besonders schonende Operationen mit nur kleinem Bauchschnitt, wie die Klinik mitteilte. Heute und morgen können interessierte Bürger vor Ort an einer Simulations-Puppe selbst Hand anlegen und operieren.

Das System da Vinci könne beispielsweise für Gallenblasen-Operationen, aber auch bei Krebserkrankungen des Magen-Darm-Traktes eingesetzt werden. Auch hochkomplizierte Eingriffe an Speiseröhre, Magen oder bei Darmkrebs seien möglich. Für die Patientinnen und Patienten seien die Eingriffe schonender, Nerven und Gefäße würden besser geschützt, große Narben vermieden, teilte die Klinik mit. Erste Operationen seien schon erfolgreich verlaufen.

