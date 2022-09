Aufarbeitung des Unrechts in Heimen nicht abgeschlossen

Hannover. Die Aufarbeitung des Leids und Unrechts, das Heimkinder zwischen 1949 und 1975 erfahren haben, ist aus Sicht von Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens noch nicht abgeschlossen. «Wir haben weiterhin Bedarf an der historischen Aufarbeitung», sagte die SPD-Politikerin am Dienstag bei einer Veranstaltung mit Betroffenen und Kirchen. Behrens sprach von einem unerträglichen und grausamen Kapitel in der Landesgeschichte. Staat und Gesellschaft hätten versagt. Konkret geht es unter anderem um Gewalt, Zwangsarbeit und Medikamentenversuche in staatlichen und kirchlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Psychiatrie.

Zunächst waren ehemalige Heimkinder, die in der Bundesrepublik und DDR schweres Leid und Unrecht erfahren hatten, mit Geldern aus zwei 2012 und 2018 eingerichteten Fonds unterstützt worden. 2017 wurde dann die Stiftung Anerkennung und Hilfe von der Bundesregierung, den Bundesländern sowie der evangelischen und katholischen Kirche gegründet, um Betroffenen zu helfen, die bis 1975 in der Behindertenhilfe und Psychiatrie misshandelt wurden. Damit wurde eine Lücke geschlossen, diese Betroffenen hatten zuvor kein Anrecht auf Entschädigung.

Marita Kirchhof berichtete, wie sie als Achtjährige bei einem rund fünfmonatigen Aufenthalt im Landeskrankenhaus Wunstorf bei Wutanfällen mit Spritzen ruhiggestellt oder ans Bett fixiert wurde. «Ich durfte nicht zur Schule gehen und musste regelmäßig Medikamente nehmen.» Auch in Heimen habe sie Gewalt erfahren. Anderen Kindern sei es teilweise noch schlimmer ergangen. Die 69-Jährige sagte, dass Betroffene mehr Unterstützung benötigten, ihre traumatischen Erlebnisse aufzuarbeiten. Sie selbst habe Therapien teils nicht von der Krankenkasse erstattet bekommen. «Es ist nicht vorbei», betonte Kirchhof. «Manchmal gibt es einen Schub mit Depressionen.»

