96-Banner: «Tod und Hass ist überspitzte Formulierung»

Hannover. Der Fanforscher Jonas Gabler sieht in dem gewaltverherrlichenden Tod-und-Hass-Banner der Fans von Hannover 96 beim Spiel in Rostock (1:0) eine übertriebene Darstellung. «Tod und Hass ist eine überspitzte Formulierung», sagte Gabler der «Neuen Presse». Er fügte hinzu, dass damit «kein Mordaufruf gegenüber Spielern oder Fans» gemeint sei. Die Provokation wertet er «nicht als Morddrohung», da man die Situation so zu ernst nehme. «Trotzdem gibt es Menschen, die das als geschmacklos empfinden», schob Gabler hinterher. Das Banner mit der Aufschrift «Tod und Hass dem BTSV» am vergangenen Sonntag im Ostseestadion galt den Anhängern von Eintracht Braunschweig, denn am Samstag (13.00/Sky) kommt es zum Niedersachsen-Derby zwischen den beiden Clubs. In der Vergangenheit hat es zahlreiche Eskalationen in beiden Fanlagern gegeben. Bei der Partie werden aus Sicherheitsgründen rund 7000 Plätze im Hannoveraner Stadion leer bleiben.

