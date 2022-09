Auto wird in Kurve gegen Wand geschleudert: Fahrer stirbt

Thönse (dpa/lni). Ein 80 Jahre alter Autofahrer ist in Thönse bei Hannover von der Straße abgekommen, gegen eine Hauswand geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Senior am Montagnachmittag in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte zuerst gegen ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand, dann gegen eine Hauswand, einen Stromkasten, sechs Mülltonnen, einen Gartenzaun und schließlich einen Laternenmast. Anschließend blieb das Auto des Mannes auf dem Dach liegen. Er musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem völlig demolierten Wagen befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 80-Jährige noch am Unfallort. Der Gesamtschaden wird auf rund 44.000 Euro geschätzt.

© dpa-infocom, dpa:220905-99-643771/2 (dpa)